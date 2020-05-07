В центре Ярославля в ночном пожаре погиб 56-летний мужчина
7 мая в центре Ярославля в ночном пожаре, начавшемся в жилом доме, погиб 56-летний мужчина. Сведения о трагедии, произошедшей на Республиканского проезде, предоставили в УСК РФ.
Сообщается, пожарные обнаружили труп во время тушения многоэтажного общежития. Место происшествия осмотрено для определения причины, приведшей к трагедии. Очевидцы дали подробные показания. Делом занимаются следователи Кировского района.
Ранее в Саратовской области женщина сгорела заживо из-за возгорания, вспыхнувшего на летней кухне.
Сообщается, пожарные обнаружили труп во время тушения многоэтажного общежития. Место происшествия осмотрено для определения причины, приведшей к трагедии. Очевидцы дали подробные показания. Делом занимаются следователи Кировского района.
Ранее в Саратовской области женщина сгорела заживо из-за возгорания, вспыхнувшего на летней кухне.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:49