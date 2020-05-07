Samsung занялась разработкой 150-мегапиксельной камеры для Galaxy S21





Как сообщают представители веб-портала Sammobile, новый Galaxy S21 оснастят 150 Мп основным модулем, что на текущий момент является безоговорочным рекордом на рынке. Судя по всему, разработчики избавятся от значительных недостатков собственных датчиков, из-за которых камеры Galaxy S20 столкнулись с большим количеством проблем. К примеру, Galaxy S21 может лишиться лазерного помощника автофокуса, но сохранит технологию 3D ToF.В то же время источники говорят о начале испытаний двух вариантов объектива: первый с наличием системы оптической стабилизации в основном модуле и телеобъективе, а также во фронтальном сенсоре, а второй – это тройная OIS в задней и широкоугольных камерах. По предыдущей информации, конфигурация смартфона состоит из четверного модуля на 150 Мп + 64 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Официальная презентация линейки Galaxy S21 намечена на первый квартал 2021 года.