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Ученые хотят использовать вирусы для «ядерного» лечения рака

Ученые из «Росатома» хотят использовать вирусы для «ядерного» лечения всех видов рака. Подробная информация появилась на официальном сайте закупок государственной корпорации.
Ученые хотят использовать вирусы для «ядерного» лечения рака

Сотрудники института Хлопина в Санкт-Петербурге, входящего в группу «Росатома», занялись описанием техзадания для поиска подрядчика, желающего заняться разработкой радиофармацевтического средства, действующего на базе MS2. Данный бактериофаг успешно используется против огромного спектра новообразований.

MS2 представляет собой вирус, поражающий кишечную палочку без угрозы для организма человека. Его структуру позволяет ученым поместить внутрь лекарство или изотоп и направить его к пораженным клеткам. При этом излучение и влияние на здоровые ткани минимизированы.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:45

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