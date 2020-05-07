Анастасия Волочкова ради «самоизоляционного шашлыка» нарушила длительную диету

В кадрах опубликованного в соцсети ролика Анастасия Волочкова стоит рядом с мангалом с шампуром в руках. Балерина говорит, что она и шашлык – понятия не просто несовместимые, но даже смешно звучащие, однако ради «самоизоляционного» блюда готова нарушить диету и съест кусочек не слишком зажаренной, но аппетитно выглядящей курицы. Волочкова также заметила, что чувство юмора в современной жизни очень нужное качество и без него вряд ли можно обойтись, а потому, если кому-то покажется смешным нарушение ею привычного образа питания ради шашлыка, то это хорошо, так как человек получит позитивные эмоции.В последнее время Анастасия Волочкова нередко показывала подписчикам в соцсети свой холодильник, в котором в основном преобладают овощи, фрукты и зелень. Балерина придерживается особой диеты, употребляя чаще всего в пищу варёные яйца и листья салата, говоря, что именно благодаря такому питанию и регулярным тренировкам ей удаётся сохранить стройность фигуры и внешнюю привлекательность.