Существование смартфона Poco M2 Pro подтверждено

«Poco F2 Pro, который ранее был представлен под именем Redmi K30 Pro, также появился в базе данных компании. Не исключено, что M2 Pro также получит другое название для европейского рынка. В Китае он будет продаваться от оригинальным наименованием. Характеристики устройства, слитые в Сеть несколько недель назад, также подтвердились практически в полном объеме», - рассказал инсайдер.





Компания Xiaomi часто выпускает один и тот же смартфон под разными названиями для Китая и Европы. В свое время пользователей запутал анонс Poco X2, который позднее представили под брендом Redmi. Он работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 730G и 8 гигабайт ОЗУ. Особенностью устройства является система жидкостного охлаждения чипа.Poco M2 Pro должен получить ОЗУ стандарта LPDDR4X и игровой режим Game Turbo 2.0. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Главный модуль камеры на устройстве Sony IMX686 получит разрешение в 64 мегапикселя. Информация о стоимости будущего флагмана пока отсутствует.