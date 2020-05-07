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"Одни глаза остались": Алика Смехова сильно похудела на карантине

Алика Смехова опубликовала новое фото на странице своего Instagram. Подписчики обратили внимание, что артистка сильно похудела на карантине и у нее остались "одни глаза".
"Одни глаза остались": Алика Смехова сильно похудела на карантине

Алика Смехова любит публиковать в социальных сетях разные стихотворения. Сегодня знаменитость разместила свою фотографию, сделанную в комнате. В комментарии к снимку артистка написала произведение Анны Ахматовой под названием "Колдунья". Но преданные поклонники обратили внимание не на текст, а на внешний вид исполнительницы. Они начали писать, что Алика Смехова очень сильно похудела. Некоторые поинтересовались, сидит ли она на диете или так на нее повлияла самоизоляция. Но ответа пока не получили.

Также пользователи Сети отметили, что Алика Смехова получилась грустная на фото и начали спрашивать, что у нее случилось или кто мог испортить ей настроение. Фанаты начали писать: "Одни глаза остались! Вот и карантин!", "Что-то случилось? Вы грустная и сильно исхудали", "Ого, вы похудели и помолодели", "Выглядите великолепно, худоба вам к лицу".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:32

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