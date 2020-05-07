В России разработали систему слежения за соблюдением масочного режима





В Нижегородской области мониторинг планируется запустить через систему «Оптимист» и решение «Ростелекома» и NtechLab. Совместный продукт помогает в режиме реального времени идентифицировать человеческие силуэты и формировать отчет о лицах без масок. База данных нарушителей доступна контролирующим структурам.В Казани повсеместно устанавливают камеры. Оборудование подключается к единой системе видеонаблюдения. Предприятия, желающие возобновить работу, должны оборудовать свои офисы и помещения камерами. Часть расходов планируется компенсировать за счет бюджета. Санкт-Петербургу идея нравится, но власти не готовы тратить на ее реализацию казенные средства.