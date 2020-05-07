Названы самые экономичные в России кроссоверы





На первом месте рейтинга оказался Mazda CX-5, базовая версия которого работает на основе мотора на 1,5 литра. Расход на 100 километров у транспортного средства составляет 6,8 литра в условиях смешанного цикла работы. На трассе он снижается до 6,1 литра. Особенностью кроссовера является адаптивный круиз-контроль, который стабилизирует потребление топлива при езде с постоянной скоростью.На втором месте разместился Toyota RAV4 с потреблением в 6,6 литра на 100 километров. В городских условиях расход топлива может увеличиваться до 7,1 литра в зависимости от скоростного режима. Далее в перечне разместились Subaru Forester и Nissan Qashqai, потребляющие 7,1 и 7,2 литра бензина соответственно.Honda CR-V, работающий на основе мотора на 2 литра, закрывает пятерку лидеров. Он потребляет около 7,5 литра на 100 километров пути. Далее в перечне разместился Volkswagen Tiguan с полным приводом и коробкой передач на 7 ступеней. При езде на трассе расход топлива у модели составляет 6,8 литра, но в городе увеличивается почти на литр.В первую десятку также попали Lifan X60, KIA Sportage, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Последний имеет расход в 7,7 литра даже в условиях езды по трассе.