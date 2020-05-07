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Бета-версия Android 11 появится в общем доступе в начале июня

До недавнего времени компания Google успела выпустить целых три бета-версии Android 11. Теперь стало известно, что прототип новой мобильной ОС появится в общем доступе в начале июня.

Представители Google анонсировали онлайн-презентацию Android 11: the Beta Launch Show, которая состоится 3 июня в 18:00 по московскому времени. Она будет посвящена первому публичному тесту мобильной ОС, а также обновлениям и новостям на тему «связи, контроля, надёжности, безопасности, производительности и доступности». Во время эфира пользователи Сети также смогут пообщаться в формате «вопрос-ответ» с вице-президентом Android Inc Дэйвом Берком и Стефани Катбертсон, которая занимает пост старшего директора по управлению продуктами.

Стоит отметить, что Google пришлось отменить часть ежегодной конференции I/O 2020 из-за пандемии COVID-19. Предварительную версию Android 11 выпустили еще в феврале, но она ожидала анализа от разработчиков. Поэтому для рядовых юзеров запуск публичной беты Developer Preview 4 является важным событием. Известно, что новая операционная система будет ориентирована на повышение производительности и интерактивности.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:54

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