Бета-версия Android 11 появится в общем доступе в начале июня





Представители Google анонсировали онлайн-презентацию Android 11: the Beta Launch Show, которая состоится 3 июня в 18:00 по московскому времени. Она будет посвящена первому публичному тесту мобильной ОС, а также обновлениям и новостям на тему «связи, контроля, надёжности, безопасности, производительности и доступности». Во время эфира пользователи Сети также смогут пообщаться в формате «вопрос-ответ» с вице-президентом Android Inc Дэйвом Берком и Стефани Катбертсон, которая занимает пост старшего директора по управлению продуктами.Стоит отметить, что Google пришлось отменить часть ежегодной конференции I/O 2020 из-за пандемии COVID-19. Предварительную версию Android 11 выпустили еще в феврале, но она ожидала анализа от разработчиков. Поэтому для рядовых юзеров запуск публичной беты Developer Preview 4 является важным событием. Известно, что новая операционная система будет ориентирована на повышение производительности и интерактивности.