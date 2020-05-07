В России серийное производство бронемашин «Атлет» стартует в 2021 году
В России со следующего года стартует серийная сборка бронемашин модели «Атлет». Сведения предоставил Александр Красовицкий, стоящий во главе компании «ВПК».
Опытные образцы подготавливают к прохождению серьезных, утвержденных на государственном уровне испытаниям. Эксперты собираются их закончить к декабрю. Примерно в первом квартале следующего года начнется сборка бронеавтомобилей «Атлет». Техника уже хорошо себя зарекомендовала во время тестов на стойкость при ударе ракетой или наезде на мину. Заявленные производителем характеристики удалось подтвердить.
«Атлет» с колесной базой 4 на 4 создавался для перевозки груза и личного состава, сборки вооружения, буксирования прицепов. Модель отличается от «Тигра» способностью поднимать грузы до 1600 кг. Мощность двигателя ЯМЗ-5347-24 доведена до 240 «лошадей», а противоминная стойкость – до 2 кг, если брать в ТНТ. В базовой комплектации имеется кондиционер, антитравматические сиденья на 8 человек в экипировке.
Опытные образцы подготавливают к прохождению серьезных, утвержденных на государственном уровне испытаниям. Эксперты собираются их закончить к декабрю. Примерно в первом квартале следующего года начнется сборка бронеавтомобилей «Атлет». Техника уже хорошо себя зарекомендовала во время тестов на стойкость при ударе ракетой или наезде на мину. Заявленные производителем характеристики удалось подтвердить.
«Атлет» с колесной базой 4 на 4 создавался для перевозки груза и личного состава, сборки вооружения, буксирования прицепов. Модель отличается от «Тигра» способностью поднимать грузы до 1600 кг. Мощность двигателя ЯМЗ-5347-24 доведена до 240 «лошадей», а противоминная стойкость – до 2 кг, если брать в ТНТ. В базовой комплектации имеется кондиционер, антитравматические сиденья на 8 человек в экипировке.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:43