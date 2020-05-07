Сын Елены Север показал танцы с матерью и шикарный семейный особняк

В первых кадрах ролика зажигательные танцевальные движение демонстрирует сам ЮрКисс, затем «передаёт эстафету» Елене Север, а уже после в ролике появляется и младший сын артистки. Далее семья вместе танцует в холле в окружении роскошной мебели и огромного количества живых цветов. А вот супруг певицы, продюсер Владимир Киселёв участия в танцах не принимает, но появляется в финале, взяв в руки пульт и «выключив» запись.В видео, кроме зажигательных танцев Елены Север с сыновьями, можно рассмотреть и убранство загородного семейного особняка в несколько этажей. Также в кадр попала часть участка с хозпостройками и высокими деревьями, вся засаженная цветами, газонной травой и декоративным кустарником.