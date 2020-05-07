«У вдохновения нет расписания»: Певица Нюша станцевала в облегающем боди

Подписчики Нюши в соцсети Instagram недавно смогли оценить ночные танцы своего кумира, которая обладает не только отличными вокальными данными, но и выдающимися хореографическими способностями. «У вдохновения нет расписания», — подписала видео певица, в котором предстала будучи одетой в эффектное боди и накидку. Некоторые фанаты обратили внимание на округлившийся живот исполнительницы, что спровоцировало слухи о возможной беременности артистки.Все же, сама Нюша отрицает любые предположения о будущем пополнении в её семье. Знаменитость призналась, что во время карантина переходит из одной крайности в другую: либо 24 часа в сутки носит пижаму, или надевает концертный костюм для очередного ролика. Она также призвала подписчиков избегать рутины, «замечая необычное в обычном». Большинство поклонников похвалили Нюшу за попытки поднять настроение, а также назвали её танцы «чувственными» и «нежными».