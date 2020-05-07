Эксперты рассказали о самых ненадежных паролях, которые легко вычислить

«Часто владельцы почтовых аккаунтов в ходе регистрации используют собственное имя в качестве пароля. Позднее к e-mail привязываются банковские счета или виртуальные кошельки, привлекающие внимание преступников. Нередко встречаются пароли по типу «Микки Маус» или «Бэтмен», что очень опасно в эру киберпреступников», - рассказали специалисты ID Agent.





Крупные платформы и приложения, работающие с финансами, в автоматическом режиме проверяют пароли на сложность, не давая возможности ограничиться минимальным количеством символов. На некоторых ресурсах необходимо включить в них заглавные буквы и минимум несколько цифр. По словам специалистов, примерно 60 процентов пользователей игнорируют рекомендации, так как опасаются забыть сложную конструкцию.Пароли, которые чаще всего взламывают мошенники, имеющие доступ к социальным сетям жертвы, состоят из названия любимого фильма, музыкальной группы или футбольного клуба. Эксперты рекомендуют пользоваться рандомными наборами символов, не связанными единым значением. Такие пароли взломать сложнее всего.