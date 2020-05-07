Роскачество проверило 10 фитнес-браслетов
В России проверили 10 моделей известных фитнес-браслетов, разработанных шестью компаниями. Исследование проведено силами Роскачества.
Эксперты рассказали, что фитнес-браслеты не отображают точные данные о шагах пользователя, так как засчитывают движения во время уборки или работы на компьютере. Соответственно, несколько тысяч шагов придется отнять. Наименьшая погрешность фиксировалась при интенсивных занятиях спортом.
Ранее Роскачество проверило чипсы. В некоторых образцах найдены кадмий и мышьяк, опасные для человека.
Эксперты рассказали, что фитнес-браслеты не отображают точные данные о шагах пользователя, так как засчитывают движения во время уборки или работы на компьютере. Соответственно, несколько тысяч шагов придется отнять. Наименьшая погрешность фиксировалась при интенсивных занятиях спортом.
«Во время проверки мы оценивали фитнес-браслеты по 237 показателям, разделенным на семь групп. Выяснилось, что повседневная активность дает самую большую погрешность. Более точно девайсы работают при беге», - говорится в сообщении.
Ранее Роскачество проверило чипсы. В некоторых образцах найдены кадмий и мышьяк, опасные для человека.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:29