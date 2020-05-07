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Марина Юдашкина с внуками на самоизоляции делает поделки из цветной бумаги

Марина Юдашкина показала подписчикам в Instagram, чем она занимается с внуками Анатолием и Аркадием на самоизоляции. Супруга знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина отметила, что они делают поделки из цветной бумаги.
Марина Юдашкина с внуками на самоизоляции делает поделки из цветной бумаги

Марина Юдашкина активно пользуется социальными сетями и публикует фото и видео со своими внуками Анатолием и Аркадием. Сегодня возлюбленная Валентина Юдашкина показала несколько роликов. На кадрах она с внуками собирается делать поделку из цветной бумаги. Марина Юдашкина берет руку Аркадия и обводит ее на листе бумаги. Знаменитость говорит внуку, что сейчас они сделают маленького вороненка. На следующем видео супруга знаменитого кутюрье с детьми склеивает все нужные для поделки элементы и демонстрирует фанатам, что у них получилось.

Подписчики пришли в восторг просмотренных кадров. Многие отметили, что Марина Юдашкина самая лучшая и талантливая бабушка на планете. Также пользователи Сети написали большое количество комплиментов супруге Валентина Юдашкина и поблагодарили ее за онлайн-урок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:05

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