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Американские нейробиологи: Мозг человека во сне воспроизводит опыт бодрствования

Американские нейробиологи доказали, что опыт, накопленный во время бодрствования, воспроизводится в мозгу человека во время сна. Этот процесс происходит благодаря моторной коре, которая отвечает за планирование, контроль и выполнение произвольных движений.

Ученые из Общеклинической больницы штата Массачусетс провели клинические исследования активности нейронов. В ходе проекта BrainGate2 двум участникам, страдающим от паралича, вживили электроды, которые ранее использовались для разработки нейроинтерфейса. Участникам исследований требовалось запомнить последовательность цветов, после чего им разрешалось отдохнуть и поспать. В конечном итоге оказалось, что моторная кора во время сна повторяет активность, которая наблюдалась во время выполнения задачи.

Подобное открытие означает, что консолидация воспоминаний проходит наиболее эффективно после ночного отдыха. Поэтому врачи рекомендуют заниматься закреплением новых навыков с помощью полноценного сна. Последний стимулирует те же схемы возбуждения нейронов, которые активно задействованы при бодрствовании. В определенном смысле нервные соединения «автономно воспроизводят» или «повторно прочитывают» накопленный опыт.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06

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