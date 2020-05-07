"Будем учить детей": Бойфренд Риты Дакоты помогает ей заработать во время карантина

«К разработке проекта в свое время был привлечен сам Игорь Крутой. Рита развивала его почти 13 лет, собирая материалы и готовясь к началу обучения. В конце апреля наша школа открыла свои виртуальные двери. Курс дает возможность талантливым детям существенно быстрее добиться успехов, познав тонкости шоу-бизнеса. Речь идет не только об исполнителях, но и об авторах, музыкантах, продюсерах, а также всех, кто задействован в процессе продакшна и продвижения артиста», - рассказал Белогай.

«На занятиях мы планируем постепенно раскрывать все профессиональные секреты, снимать видео, работать с контентом, привлекать слушателей, совершенствовать навыки и просто общаться. У нас собралась команда настоящих специалистов. Некоторых преподавателей пришлось приглашать из других стран, но на самоизоляции это сделать не так сложно, как в обычное время», - рассказала Дакота.





В онлайн-школе дети смогут не только заниматься с преподавателями, но и смотреть уроки от лучших специалистов своего дела. Один из курсов по вокалу был записан Дэвидом Ли Брюером, известным по сотрудничеству с Бейонсе.