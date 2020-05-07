Стивен Кинг объяснил возросшую в период карантина популярность «страшных» книг





По мнению автора книг в жанре ужасов, триллера, мистики, фэнтези и драмы, возросшую в период карантина популярность в том числе его «страшных» произведений можно объяснить желанием людей читать в непростые времена «жёсткие» истории. Читатель отождествляет себя с персонажами, говорит Стивен Кинг, переживая вместе с ними все страхи, ужасы и переживания, тем самым подсознательно сравнивая написанную историю с происходящим в реальности. Таким образом человек может осознавать, что сидеть дома и соблюдать какое-то время карантин менее страшно, чем переживают созданные писателем герои книг.Стивен Кинг считает, что чтение «ужасного» романа помогает забыть о насущных проблемах. Поэтому человек, закрывая книгу, спокойно засыпает, отрешаясь от реальности. Это, по меньшей мере, работает в теории, подчеркнул писатель.