Стивен Кинг объяснил возросшую в период карантина популярность «страшных» книг
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах введён карантин и население больше времени вынуждено проводить дома. В это время люди начали чаще интересоваться книгами, а особую популярность имеют «страшные» произведения. Данную тенденцию в беседе с телеведущим Кольбертом объяснил американский писатель Стивен Кинг.
По мнению автора книг в жанре ужасов, триллера, мистики, фэнтези и драмы, возросшую в период карантина популярность в том числе его «страшных» произведений можно объяснить желанием людей читать в непростые времена «жёсткие» истории. Читатель отождествляет себя с персонажами, говорит Стивен Кинг, переживая вместе с ними все страхи, ужасы и переживания, тем самым подсознательно сравнивая написанную историю с происходящим в реальности. Таким образом человек может осознавать, что сидеть дома и соблюдать какое-то время карантин менее страшно, чем переживают созданные писателем герои книг.
Стивен Кинг считает, что чтение «ужасного» романа помогает забыть о насущных проблемах. Поэтому человек, закрывая книгу, спокойно засыпает, отрешаясь от реальности. Это, по меньшей мере, работает в теории, подчеркнул писатель.
По мнению автора книг в жанре ужасов, триллера, мистики, фэнтези и драмы, возросшую в период карантина популярность в том числе его «страшных» произведений можно объяснить желанием людей читать в непростые времена «жёсткие» истории. Читатель отождествляет себя с персонажами, говорит Стивен Кинг, переживая вместе с ними все страхи, ужасы и переживания, тем самым подсознательно сравнивая написанную историю с происходящим в реальности. Таким образом человек может осознавать, что сидеть дома и соблюдать какое-то время карантин менее страшно, чем переживают созданные писателем герои книг.
Стивен Кинг считает, что чтение «ужасного» романа помогает забыть о насущных проблемах. Поэтому человек, закрывая книгу, спокойно засыпает, отрешаясь от реальности. Это, по меньшей мере, работает в теории, подчеркнул писатель.