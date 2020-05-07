«Наша жизнь сегодня»: Светлана Лобода уехала в село пасти скот
Светлана Лобода уехала в село и начала пасти скот. Пост о жизни в сегодняшних реалиях певица разместила в микроблоге Instagram.
На представленном снимке Лобода запечатлена посреди амбара с огромными «бобинами», скрученными из желтой соломы. Для деревенской фотосессии певица подобрала джинсы, кроссовки, безрукавку и шапку.
Поверить в переезд артистки в сельскую местность могли только самые наивные подписчики. Большинство фанатов предположили, что атмосферная локация подобрана звездой для съемок нового клипа. Некоторые написали, что образ простого человека сильно молодит исполнительницу.
Ранее Лобода призвала поклонников регулярно устраивать «карантинные» вечеринки.
На представленном снимке Лобода запечатлена посреди амбара с огромными «бобинами», скрученными из желтой соломы. Для деревенской фотосессии певица подобрала джинсы, кроссовки, безрукавку и шапку.
«Наша жизнь сегодня. Все, отправляюсь пасти животных», - написала Лобода, дополнив комментарий изображениями курицы, коровы, лошади.
Поверить в переезд артистки в сельскую местность могли только самые наивные подписчики. Большинство фанатов предположили, что атмосферная локация подобрана звездой для съемок нового клипа. Некоторые написали, что образ простого человека сильно молодит исполнительницу.
Ранее Лобода призвала поклонников регулярно устраивать «карантинные» вечеринки.