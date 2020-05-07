В России презентуют новый Peugeot 2008
В России появится новая версия Peugeot 2008. В компании сообщили, что премьера может быть перенесена из-за пандемии коронавируса, но обязательно состоится в текущем году.
Сообщается, точная дата начала продаж транспортного средства пока отсутствует, так как компания не может скорректировать планы на фоне пандемии COVID-19, остановившей поставки транспортных средств. Новый кроссовер должен получить современный спортивный дизайн с LED-оптикой, сложной пластикой кузова, суженной решеткой радиатора и немного опущенным передним капотом.
Изменения в Peugeot 2008 затронут и салон. На торпеде появится большая пробирная панель с сенсорными датчиками. Конструкция получила название 3D i-Cockpit. В компании отметили, что бортовой компьютер кроссовера будет поддерживать все современные приложения для контроля транспортного средства.
Основой для автомобиля послужит платформа CMP с передним приводом. В Европе модель продается с мотором на 1,5 литра BlueHDI на дизеле и бензиновым силовым агрегатом на 1,2 литра. Также на рынке в ближайшее время должна появиться и гибридная вариация кроссовера с двигателем на 136 лошадиных сил, сообщает «32cars».
Сообщается, точная дата начала продаж транспортного средства пока отсутствует, так как компания не может скорректировать планы на фоне пандемии COVID-19, остановившей поставки транспортных средств. Новый кроссовер должен получить современный спортивный дизайн с LED-оптикой, сложной пластикой кузова, суженной решеткой радиатора и немного опущенным передним капотом.
Изменения в Peugeot 2008 затронут и салон. На торпеде появится большая пробирная панель с сенсорными датчиками. Конструкция получила название 3D i-Cockpit. В компании отметили, что бортовой компьютер кроссовера будет поддерживать все современные приложения для контроля транспортного средства.
Основой для автомобиля послужит платформа CMP с передним приводом. В Европе модель продается с мотором на 1,5 литра BlueHDI на дизеле и бензиновым силовым агрегатом на 1,2 литра. Также на рынке в ближайшее время должна появиться и гибридная вариация кроссовера с двигателем на 136 лошадиных сил, сообщает «32cars».
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:09