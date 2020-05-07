«Чреда несчастий»: Леонид Дьячков пережил смерть онкобольной жены и сына





После окончания Ленинградского театрального института имени Островского Дьячков устроился в «Ленсовет». В те годы на сцене театра блистала Алиса Фрейндлих. Талантливому артисту сразу доверили главные роли в постановках Арбузова и Зорина, а вскоре его стали приглашать в кино. Знаменитость тяготел к классике, но в театре спектакли с мрачными героями не любили. Вскоре он сам поставил «Преступление и наказание», но работа не вписывалась в репертуар. Из-за скандала с главой «Ленкома» Дьячкову перестали давать новые роли. Актер ходил по разным инстанциям, но в результате был признан профнепригодным и уволен.На последнем курсе вуза актер женился на Елене Маркиной, родившей ему двух сыновей – Степана и Филиппа. Их брак продержался до 1980 года. После развода Леонид Николаевич съехался с Инной Варшавской, но через несколько лет она умерла от рака. Третьей его избранницей стала Татьяна Томошевская. Новобрачные переехали в квартиру около Троицкого собора. Дьячков стал много молиться в попытке найти причину того, что его жизнь пошла под откос. Вскоре он перестал пить, есть и спать. Позже выяснилось, что подобное состояние вызвано раком мозга.