АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

«Чреда несчастий»: Леонид Дьячков пережил смерть онкобольной жены и сына

Леонид Дьячков 7 мая мог отметить 81-летие, но его жизнь оборвалась в 1995 году. Оказалось, за отведенные годы актеру пришлось справиться с серьезными испытаниями, в том числе смертью онкобольной жены и сына.
«Чреда несчастий»: Леонид Дьячков пережил смерть онкобольной жены и сына

После окончания Ленинградского театрального института имени Островского Дьячков устроился в «Ленсовет». В те годы на сцене театра блистала Алиса Фрейндлих. Талантливому артисту сразу доверили главные роли в постановках Арбузова и Зорина, а вскоре его стали приглашать в кино. Знаменитость тяготел к классике, но в театре спектакли с мрачными героями не любили. Вскоре он сам поставил «Преступление и наказание», но работа не вписывалась в репертуар. Из-за скандала с главой «Ленкома» Дьячкову перестали давать новые роли. Актер ходил по разным инстанциям, но в результате был признан профнепригодным и уволен.

На последнем курсе вуза актер женился на Елене Маркиной, родившей ему двух сыновей – Степана и Филиппа. Их брак продержался до 1980 года. После развода Леонид Николаевич съехался с Инной Варшавской, но через несколько лет она умерла от рака. Третьей его избранницей стала Татьяна Томошевская. Новобрачные переехали в квартиру около Троицкого собора. Дьячков стал много молиться в попытке найти причину того, что его жизнь пошла под откос. Вскоре он перестал пить, есть и спать. Позже выяснилось, что подобное состояние вызвано раком мозга.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости