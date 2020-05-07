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В Сети обсуждают снимок гламурной фотосессии Наталии Орейро

Во время самоизоляции по коронавирусу как отечественные, так и зарубежные звезды шоу-бизнеса развлекают себя и своих поклонников. Наталия Орейро не стала исключением, актриса поднимает настроение фанатам, публикуя посты в соцсетях из гламурных фотосессий.


Развлекаясь на карантине, 42-летняя Наталия Орейро опубликовала фотосессию в стиле доминтарикс. Актриса позирует в латексном костюме и с задорными кудряшками, чем вызвала бурные комментарии фолловеров, которые сравнили уругвайскую звезду с 50-летней голливудской дивой Дженнифер Лопес. Некоторые фанаты подчеркнули сходство образа - идентичные одежда и причёска, отметив, что американская актриса тоже любит волнистые волосы и всё облегающее. Другие фолловеры категорически не согласились с этими комментариями, заявив, что у Орейро стройная фигура и по сравнению с Лопес она просто суперхудышка: «Да вы что, у Наталии не такие большие «тылы!».

Сейчас практически под каждым постом звезды фанаты интересуются, когда им вернут деньги за билеты. Так сложилось, что в связи с мировой пандемией из-за COVID-19 гастрольный тур Наталии Орейро отменили, он должен был состояться ещё 2 марта-14 апреля. Организаторы не спешат возвращать деньги за билеты, мотивируя тем, что выступления исполнительницы перенесли на осень, а сама артистка записала видеообращение, где пообещала отработать все запланированные концерты, когда ситуация стабилизируется.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 12:48

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