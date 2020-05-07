В Сети обсуждают снимок гламурной фотосессии Наталии Орейро

Развлекаясь на карантине, 42-летняя Наталия Орейро опубликовала фотосессию в стиле доминтарикс. Актриса позирует в латексном костюме и с задорными кудряшками, чем вызвала бурные комментарии фолловеров, которые сравнили уругвайскую звезду с 50-летней голливудской дивой Дженнифер Лопес. Некоторые фанаты подчеркнули сходство образа - идентичные одежда и причёска, отметив, что американская актриса тоже любит волнистые волосы и всё облегающее. Другие фолловеры категорически не согласились с этими комментариями, заявив, что у Орейро стройная фигура и по сравнению с Лопес она просто суперхудышка: «Да вы что, у Наталии не такие большие «тылы!».Сейчас практически под каждым постом звезды фанаты интересуются, когда им вернут деньги за билеты. Так сложилось, что в связи с мировой пандемией из-за COVID-19 гастрольный тур Наталии Орейро отменили, он должен был состояться ещё 2 марта-14 апреля. Организаторы не спешат возвращать деньги за билеты, мотивируя тем, что выступления исполнительницы перенесли на осень, а сама артистка записала видеообращение, где пообещала отработать все запланированные концерты, когда ситуация стабилизируется.