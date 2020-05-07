«Что ты творишь?»: Алина Загитова поразила фанатов новым образом

В профиле Алины Загитовой на веб-платформе Instagram появилось новое селфи, которое набрало более 116 тысяч отметок "Мне нравится". На фотографии 17-летняя спортсменка была запечатлена в черном худи на фоне кирпичной стены. Хотя для снимка фигуристка сделала пышную укладку, она решила нанести минимальное количество косметики на лицо. Множество подписчиков позитивно оценили "натуральную" внешность кумира, а выбранный образ назвали "шикарным".Восхищенные поклонники заполонили комментарии к публикации различными комплиментами. Многие отмечали, что Загитова "невероятно красива" с подобной прической, а сама юная чемпионка смогла сохранить собственную "естественность". Ввиду пандемии коронавируса и режима самоизоляции юная чемпионка сейчас находится в Японии. Поскольку большинство спортивных состязаний отменены, фигуристка решила принять участие в фотосессии для майского номера Cosmopolitan.