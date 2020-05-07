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Туктамышева прокомментировала возможность смены спортивного гражданства

Елизавета Туктамышева прокомментировала возможность смены спортивного гражданства в будущем. По словам фигуристки, данный шаг для ее является очень решительным, а также «убивает много времени».
Туктамышева прокомментировала возможность смены спортивного гражданства

«Если бы мне было 15 или даже 18 лет, то можно было бы задуматься о смене спортивного гражданства. Когда я пойму, что кататься нет сил, проще начать свое дело или просто выступать в различных шоу. Для такого радикального шага нужны веские причины. В другую отрасль можно входить постепенно. Смена страны, за которую выступаешь, требует усилий, которые могут не окупиться в перспективе», - рассказала Туктамышева.

По словам спортсменки, сейчас у нее есть амбициозные планы по поводу выступления на Олимпиаде 2022 года. Самоизоляция дала ей возможность немного отдохнуть, но сразу после того, как профессиональные тренировки будут разрешены, она снова вернется на лед и будет усердно готовиться к предстоящим соревнованиям.

Туктамышева является обладательницей чемпионского титула в Европе и мире за 2015 год. Минувший сезон принес ей 4 место в российском первенстве. После этого спортсменка отказалась от финала Кубка РФ для того, чтобы сосредоточиться на ледовых шоу и учебе.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:20

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