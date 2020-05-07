«Устроила ему пятиминутку ревности»: Богомолов заподозрил Собчак в неверности

«Светской» собеседницей телеведущей в этот раз стала участница и хореограф Comedy Woman Екатерина Варнава. В разговоре с коллегой, в активе которой программа «Песни. Реалити» на ТНТ, Собчак, желая расположить её к откровенности, рассказала о некоторых деталях своих супружеских отношений с режиссером Константином Богомоловым. Обсуждая тему «Таланты и поклонники», телеведущая сообщила о тайном фанате, присылавшем ей откровенные снимки. Оставленные ею в смартфоне фото обнаружил супруг. Последовала настоящая сцена ревности, в ходе которой оскорбленный муж стал выяснять происхождение изображений и личность неизвестного ему мужчины. Собчак вместо оправданий продлила интригу, заявив, что Богомолов задает слишком много вопросов, на которые она не может ответить. Сцена была разыграна настолько правдоподобно, считает ведущая, что муж-режиссер поверил в измену. Последовал «хэппи-энд» с признанием в розыгрыше.В ответном слове Екатерина Варнава рассказала, что ей и Константину Мякинькову не удалось сохранить «свежесть чувств» после 8 лет отношений. Расставание было цивилизованным, хотя, по мнению артистки, с фактом измены «было бы даже проще».