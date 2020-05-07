Жители России старше 50 лет меньше всего боятся коронавируса





В целом из 100% респондентов более 85% отметили, что имеют опасения относительно пандемии коронавируса COVID-19 и последствий, а остальные не беспокоятся по данному вопросу. Если же говорить о переживаниях по поводу колебаний валютного курса, распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса и падения роста экономики, то меньше всего боятся жители России возрастом 50-59 лет (26%), а в категории старше 60 лет показатель составил чуть более 23%.Переживания относительно негативных последствий пандемии на экономическое развитие возникают у 20,5% принимавших участие в опросе россиян 18-29 лет, а в группе респондентов возрастом 30-49 лет процент снизился до 17. Опрошенные младше 30-летнего возраста в 21% случаев готовы накапливать средства в кризис, старше 60 лет 87% респондентов не планируют откладывать деньги «на чёрный день», сообщает агентство ТАСС.