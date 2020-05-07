Омар Байрамов о распродаже гардероба Филиппа Киркорова: «Проект не связан с кризисом и пандемией»

«Мы с Филиппом давно придумали этот проект, но долго шли к реализации, так как я редко бываю в Москве. Мы не хотели получить кратковременный хайп, поэтому подошли к работе основательно. Думаю, такой подход сделал наш бизнес долгосрочным», - цитирует «НьюИнформ» Байрамова.





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