В США начали производство новых противотанковых ракет «Джавелин»

«Новая версия боевого комплекса будет рассчитана на применение нескольких типов боеголовок, что даст возможность эффективнее вести бой или отражать нападение. Упор делается на возможность атаковать мобильные наземные цели со средним уровнем защищенности», - говорится в сообщении пресс-центра Lockheed Martin.





Модель имеет буквенное обозначение FGM-148F. Она получил многоцелевую боеголовку, рассчитанную на различные типы брони. Корпус ракеты выполнен из фрагментирующей стали, способной поражать легкие бронированные машины. Представители концерна отметили, что «Джавелин» в старых вариациях применялся примерно в 6 тысячах операций с 1996 года.ПТРК «Джавелин» считается одним из самых популярных и востребованных комплексов в мире. Он может применяться в установленной на технике или портативной версиях. Концерном Lockheed Martin с 1996 года было произведено порядка 45 тысяч ракет соответствующего класса, а также 12 тысяч пусковых устройств. ПТРК совершенствуется почти каждый год, получая более актуальные версии.