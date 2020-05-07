АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

В США начали производство новых противотанковых ракет «Джавелин»

В США началось производство новых противотанковых ракет. Речь идет о модификации боевого комплекса «Джавелин», выпуском которого занимается концерн Lockheed Martin.
В США начали производство новых противотанковых ракет «Джавелин»

Модель имеет буквенное обозначение FGM-148F. Она получил многоцелевую боеголовку, рассчитанную на различные типы брони. Корпус ракеты выполнен из фрагментирующей стали, способной поражать легкие бронированные машины. Представители концерна отметили, что «Джавелин» в старых вариациях применялся примерно в 6 тысячах операций с 1996 года.
«Новая версия боевого комплекса будет рассчитана на применение нескольких типов боеголовок, что даст возможность эффективнее вести бой или отражать нападение. Упор делается на возможность атаковать мобильные наземные цели со средним уровнем защищенности», - говорится в сообщении пресс-центра Lockheed Martin.

ПТРК «Джавелин» считается одним из самых популярных и востребованных комплексов в мире. Он может применяться в установленной на технике или портативной версиях. Концерном Lockheed Martin с 1996 года было произведено порядка 45 тысяч ракет соответствующего класса, а также 12 тысяч пусковых устройств. ПТРК совершенствуется почти каждый год, получая более актуальные версии.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости