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Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет

Во время самоизоляции знаменитости придумывают новые виды творческой активности, чтобы веселить своих фанатов и не терять популярности из-за отмены публичных выступлений. Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет

В Сети популярными стали новые форматы, когда блогеры устраивают онлайн-батлы, давая друг другу необычные задания. Давид Манукян получил задание от Гусейна Гасанова. Блогер решился и перекрасил волосы в рыжий цвет, а на фоне играла песня Ольги Бузовой «Мандаринка». Однако возлюбленный артистки признался, что не нравится себе в новом образе.

Ранее Давид Манукян проиграл спор Ольге Бузовой, в результате чего она побрила его на лысо. Блогер должен был сбросить вес до 85 килограмм, но ему не хватило до этого показателя 7 килограмм. Дело в том, что был объявлен карантин, а домашние тренировки оказались для возлюбленного ведущей «Дома-2» не такими эффективными, как посещение спортзала.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:26

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