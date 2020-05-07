Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет





В Сети популярными стали новые форматы, когда блогеры устраивают онлайн-батлы, давая друг другу необычные задания. Давид Манукян получил задание от Гусейна Гасанова. Блогер решился и перекрасил волосы в рыжий цвет, а на фоне играла песня Ольги Бузовой «Мандаринка». Однако возлюбленный артистки признался, что не нравится себе в новом образе.Ранее Давид Манукян проиграл спор Ольге Бузовой, в результате чего она побрила его на лысо. Блогер должен был сбросить вес до 85 килограмм, но ему не хватило до этого показателя 7 килограмм. Дело в том, что был объявлен карантин, а домашние тренировки оказались для возлюбленного ведущей «Дома-2» не такими эффективными, как посещение спортзала.