Глава МИД Томаш Петржичек назвал вероятную дату открытия границы Чехии для россиян

«Мы заинтересованы сначала наладить работу внутри Шенгенской зоны, а через пару месяцев возобновить перелеты в Россию. Сначала откроем границы для бизнеса, а потом для туристов. Выдача виз начнется после нормализации эпидемиологической обстановки», - рассказал министр.





Власти Чехии решили снимать ограничения постепенно. На первом этапе страна возобновит авиасообщение с государствами, успешно справившимися с одной волной пандемии. Вторым шагом станет запуск рейсов в РФ, США и Италию, наиболее пострадавшие от COVID-19.Чешский президент Милош Земан считает возможным открытие границ в следующем году. Правительство называет данные сроки необоснованно затянутыми и призывает вводить послабления летом.