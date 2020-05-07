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Глава МИД Томаш Петржичек назвал вероятную дату открытия границы Чехии для россиян

Чехия, ослабившая карантинные меры, допускает открытие границ для россиян. Ситуацию прокомментировал Томаш Петржичек, возглавляющий МИД.
Глава МИД Томаш Петржичек назвал вероятную дату открытия границы Чехии для россиян

Власти Чехии решили снимать ограничения постепенно. На первом этапе страна возобновит авиасообщение с государствами, успешно справившимися с одной волной пандемии. Вторым шагом станет запуск рейсов в РФ, США и Италию, наиболее пострадавшие от COVID-19.
«Мы заинтересованы сначала наладить работу внутри Шенгенской зоны, а через пару месяцев возобновить перелеты в Россию. Сначала откроем границы для бизнеса, а потом для туристов. Выдача виз начнется после нормализации эпидемиологической обстановки», - рассказал министр.

Чешский президент Милош Земан считает возможным открытие границ в следующем году. Правительство называет данные сроки необоснованно затянутыми и призывает вводить послабления летом.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:18

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