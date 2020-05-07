Кристина Черкасова о своих родах: «Пока я начала собираться, мои схватки стали учащаться и уже были каждые 10 минут»

Кристина Черкасова решила по частям рассказывать поклонникам о своих родах. Сегодня бывшая участница «Дом-2» сообщила, что у нее начали «подтекать воды» и близкие люди забеспокоились, а врач написала, что нельзя игнорировать такие симптомы и следует ехать в клинику. Пока девушка начала собираться, схватки стали учащаться и уже были каждые 10 минут, тогда она ложилась на кровать, дышала животом, проживала волну и снова продолжала собираться.Через несколько часов Кристина Черкасова уже была в родовом отделении, рядом с ней был ее супруг Андрей. Чтобы облегчить схватки, бывшую участницу «Дом-2» посадили в джакузи. В итоге ровно час жена ведущего реалити-шоу провела в ванной и, как она утверждает, ей это действительно очень помогло. В 16:30 у Кристины Черкасовой уже было раскрытие 5 см. Фанаты поблагодарили девушку за подробный рассказ и написали, что ждут продолжения.