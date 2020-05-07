Елизавета Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере

«2015 год оказался самым лучшим по общим заслугам. Следующие два года могу выделить по технической части. Когда постоянно проходят тренировки, то можно быть в отличной форме. Просадка даже в месяц сразу дает о себе знать. Если говорить о 2018-2019 годах, то в лучшем состоянии я еще никогда не была», - отметила Туктамышева.





По словам спортсменки, самоизоляция пошла ей на пользу, так как в перерывах между тренировками важно отдыхать. После снятия ограничений вернуться в прежнюю форму будет сложно, но Туктамышева готова к постоянным занятиям на льду. В прошлом сезоне фигуристка не вошла в тройку лидеров в российском первенстве. За два следующих она планирует усовершенствовать мастерство и показать возможности на Олимпиаде.Туктамышева имеет все шансы занять место Александры Трусовой, которая перешла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. Сама спортсменка пока не сообщила, с каким тренером ей предстоит готовиться к Олимпийским играм 2022 года.