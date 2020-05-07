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Елизавета Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере

Елизавета Туктамышева, в 2015 году получившая титул чемпиона мира по фигурному катанию, рассказала о лучшем периоде в своей карьере. По словам спортсменки, во время активных занятий и подготовки к соревнованиям она была в прекрасной форме.
Елизавета Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере

«2015 год оказался самым лучшим по общим заслугам. Следующие два года могу выделить по технической части. Когда постоянно проходят тренировки, то можно быть в отличной форме. Просадка даже в месяц сразу дает о себе знать. Если говорить о 2018-2019 годах, то в лучшем состоянии я еще никогда не была», - отметила Туктамышева.

По словам спортсменки, самоизоляция пошла ей на пользу, так как в перерывах между тренировками важно отдыхать. После снятия ограничений вернуться в прежнюю форму будет сложно, но Туктамышева готова к постоянным занятиям на льду. В прошлом сезоне фигуристка не вошла в тройку лидеров в российском первенстве. За два следующих она планирует усовершенствовать мастерство и показать возможности на Олимпиаде.

Туктамышева имеет все шансы занять место Александры Трусовой, которая перешла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. Сама спортсменка пока не сообщила, с каким тренером ей предстоит готовиться к Олимпийским играм 2022 года.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:12

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