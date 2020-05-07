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«Это было проклятье»: Гипнолог Марина Богословская назвала новую причину смерти Жанны Фриске

Популярная отечественная эстрадная певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после длительной борьбы с онкологией – неоперабельной опухолью головного мозга. Гипнолог Марина Богословская утверждает, что ей удалось пообщаться с душой покойной звезды и та якобы ей сообщила новую причину смерти – проклятье.
«Это было проклятье»: Гипнолог Марина Богословская назвала новую причину смерти Жанны Фриске

Эксперт говорит, что на семье Жанны Фриске лежало проклятье, передающееся по линии отца на весь род. Во время «общения» с душой певицы гипнолог узнала, что именно это стало причиной её смерти, а при жизни служило препятствием для рождения ребёнка, но при этом на карьере никак не отражалось. Фриске также якобы рассказала, что благодарна «высшим силам» за рождение сына Платона, и хотя сейчас она не может быть рядом с мальчиком, но наблюдает за его взрослением, сопровождая по жизни «с небес».

Кроме того, гипнолог говорит, что в беседе с душой Жанны Фриске узнала о постоянно присутствовавшем рядом с ней духе брата-близнеца, умершего сразу после рождения. Он был её ангелом-хранителем, помогая принимать правильные решения и не совершать ошибок, а сейчас брат незримо находится возле её сына. Кстати, проклятье с рода Фриске спало с её смертью и сейчас родным певицы не угрожает та же опасность, что испытывала некогда певица, пишет издание «Собеседник».

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:16

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