«Это было проклятье»: Гипнолог Марина Богословская назвала новую причину смерти Жанны Фриске





Эксперт говорит, что на семье Жанны Фриске лежало проклятье, передающееся по линии отца на весь род. Во время «общения» с душой певицы гипнолог узнала, что именно это стало причиной её смерти, а при жизни служило препятствием для рождения ребёнка, но при этом на карьере никак не отражалось. Фриске также якобы рассказала, что благодарна «высшим силам» за рождение сына Платона, и хотя сейчас она не может быть рядом с мальчиком, но наблюдает за его взрослением, сопровождая по жизни «с небес».Кроме того, гипнолог говорит, что в беседе с душой Жанны Фриске узнала о постоянно присутствовавшем рядом с ней духе брата-близнеца, умершего сразу после рождения. Он был её ангелом-хранителем, помогая принимать правильные решения и не совершать ошибок, а сейчас брат незримо находится возле её сына. Кстати, проклятье с рода Фриске спало с её смертью и сейчас родным певицы не угрожает та же опасность, что испытывала некогда певица, пишет издание «Собеседник».