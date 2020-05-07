«Это было проклятье»: Гипнолог Марина Богословская назвала новую причину смерти Жанны Фриске
Популярная отечественная эстрадная певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после длительной борьбы с онкологией – неоперабельной опухолью головного мозга. Гипнолог Марина Богословская утверждает, что ей удалось пообщаться с душой покойной звезды и та якобы ей сообщила новую причину смерти – проклятье.
Эксперт говорит, что на семье Жанны Фриске лежало проклятье, передающееся по линии отца на весь род. Во время «общения» с душой певицы гипнолог узнала, что именно это стало причиной её смерти, а при жизни служило препятствием для рождения ребёнка, но при этом на карьере никак не отражалось. Фриске также якобы рассказала, что благодарна «высшим силам» за рождение сына Платона, и хотя сейчас она не может быть рядом с мальчиком, но наблюдает за его взрослением, сопровождая по жизни «с небес».
Кроме того, гипнолог говорит, что в беседе с душой Жанны Фриске узнала о постоянно присутствовавшем рядом с ней духе брата-близнеца, умершего сразу после рождения. Он был её ангелом-хранителем, помогая принимать правильные решения и не совершать ошибок, а сейчас брат незримо находится возле её сына. Кстати, проклятье с рода Фриске спало с её смертью и сейчас родным певицы не угрожает та же опасность, что испытывала некогда певица, пишет издание «Собеседник».
Эксперт говорит, что на семье Жанны Фриске лежало проклятье, передающееся по линии отца на весь род. Во время «общения» с душой певицы гипнолог узнала, что именно это стало причиной её смерти, а при жизни служило препятствием для рождения ребёнка, но при этом на карьере никак не отражалось. Фриске также якобы рассказала, что благодарна «высшим силам» за рождение сына Платона, и хотя сейчас она не может быть рядом с мальчиком, но наблюдает за его взрослением, сопровождая по жизни «с небес».
Кроме того, гипнолог говорит, что в беседе с душой Жанны Фриске узнала о постоянно присутствовавшем рядом с ней духе брата-близнеца, умершего сразу после рождения. Он был её ангелом-хранителем, помогая принимать правильные решения и не совершать ошибок, а сейчас брат незримо находится возле её сына. Кстати, проклятье с рода Фриске спало с её смертью и сейчас родным певицы не угрожает та же опасность, что испытывала некогда певица, пишет издание «Собеседник».