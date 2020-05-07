В Сети обсуждают «заросшего за карантин» Стаса Михайлова
В микроблоге Instagram поклонники обсуждают Стаса Михайлова, который «зарос за время карантина». Певец находится на самоизоляции, поэтому не имеет доступа к услугам личного стилиста и парикмахера.
По мнению подписчиков, такие условия негативно сказались на внешности их кумира. Многим показалось, что Стас Михайлов с длинными волосами и отросшей густой бородой выглядит неухоженным. Одна из фанаток написала, что в таком образе музыканту можно «хоть в церковь идти».
Фолловеры осуждают, что во время самоизоляции, когда у всех много свободного времени, артист не может уделить внимание собственной внешности. Кроме этого, комментаторы не верят, что у знаменитости нет возможности пригласить личного парикмахера и привести себя в порядок.
Ранее Стас Михайлов признался, что переболел двусторонней пневмонией. По словам певца, он безмерно благодарен врачам в России, которые все сделали для его скорейшего выздоровления. Артист призвал россиян тщательнее следить за своим состоянием и при малейшем недомогании обращаться к медикам.
По мнению подписчиков, такие условия негативно сказались на внешности их кумира. Многим показалось, что Стас Михайлов с длинными волосами и отросшей густой бородой выглядит неухоженным. Одна из фанаток написала, что в таком образе музыканту можно «хоть в церковь идти».
Фолловеры осуждают, что во время самоизоляции, когда у всех много свободного времени, артист не может уделить внимание собственной внешности. Кроме этого, комментаторы не верят, что у знаменитости нет возможности пригласить личного парикмахера и привести себя в порядок.
Ранее Стас Михайлов признался, что переболел двусторонней пневмонией. По словам певца, он безмерно благодарен врачам в России, которые все сделали для его скорейшего выздоровления. Артист призвал россиян тщательнее следить за своим состоянием и при малейшем недомогании обращаться к медикам.