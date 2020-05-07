В Сети обсуждают «заросшего за карантин» Стаса Михайлова

По мнению подписчиков, такие условия негативно сказались на внешности их кумира. Многим показалось, что Стас Михайлов с длинными волосами и отросшей густой бородой выглядит неухоженным. Одна из фанаток написала, что в таком образе музыканту можно «хоть в церковь идти».Фолловеры осуждают, что во время самоизоляции, когда у всех много свободного времени, артист не может уделить внимание собственной внешности. Кроме этого, комментаторы не верят, что у знаменитости нет возможности пригласить личного парикмахера и привести себя в порядок.Ранее Стас Михайлов признался, что переболел двусторонней пневмонией. По словам певца, он безмерно благодарен врачам в России, которые все сделали для его скорейшего выздоровления. Артист призвал россиян тщательнее следить за своим состоянием и при малейшем недомогании обращаться к медикам.