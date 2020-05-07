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Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав ВС России

Владимир Путин утвердил изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ. В постановлении прописан запрет на использовании гаджетов в частях, а также ряд других корректировок.
Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав ВС России

Документ был обнародован на сайте правовой информации РФ. В нем также говорится о запрете на предоставление информации о службе журналистам любых изданий. При нарушении правил военнослужащего будет ожидать дисциплинарная ответственность. Во время учений запрещается иметь при себе смартфон или любое другое портативное устройство с возможностью хранения видео или фотографий.

В новой версии Дисциплинарного устава отмечается, что применение гаджетов в ходе операций любого типа или их имитации может нарушать военную тайну из-за отслеживания геолокации солдата. Также запрещается вести любые виды записи.

По данным издания «Политэксперт», в марте Путин подписал документ о запрете военнослужащим размещать в Сети информацию о служебной деятельности или принадлежности к определенному типу войск или ведомственных подразделений. За нарушение постановления также предусматривается дисциплинарная ответственность.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:08

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