Под Саратовом мужчина пытался сжечь труп собутыльника на даче





Сообщается, приятели распивали спиртные напитки. В ходе «вечеринки» между ними возник спор, быстро переросший в драку. Агрессор нанес оппоненту несколько несовместимых с жизнью ударов в область груди и по голове. Спустя два дня злоумышленник решил избавиться от тела, накрыл обогревать одеялом и покинул дачу.Представители СУ СКР рассказали, что приехавшие по вызову пожарные нашли труп и вызвали криминалистов, обнаруживших следы тупой травмы головы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, приведшее к смерти».