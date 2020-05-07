Под Саратовом мужчина пытался сжечь труп собутыльника на даче
5 марта под Саратовом 53-летний мужчина пытался скрыть следы преступления и сжечь на даче труп 61-летнего собутыльника. Сторож СНТ заметил дым и вызвал пожарных.
Сообщается, приятели распивали спиртные напитки. В ходе «вечеринки» между ними возник спор, быстро переросший в драку. Агрессор нанес оппоненту несколько несовместимых с жизнью ударов в область груди и по голове. Спустя два дня злоумышленник решил избавиться от тела, накрыл обогревать одеялом и покинул дачу.
Представители СУ СКР рассказали, что приехавшие по вызову пожарные нашли труп и вызвали криминалистов, обнаруживших следы тупой травмы головы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, приведшее к смерти».
Сообщается, приятели распивали спиртные напитки. В ходе «вечеринки» между ними возник спор, быстро переросший в драку. Агрессор нанес оппоненту несколько несовместимых с жизнью ударов в область груди и по голове. Спустя два дня злоумышленник решил избавиться от тела, накрыл обогревать одеялом и покинул дачу.
Представители СУ СКР рассказали, что приехавшие по вызову пожарные нашли труп и вызвали криминалистов, обнаруживших следы тупой травмы головы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, приведшее к смерти».
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:36