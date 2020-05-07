Беременная Ольга Рапунцель весит почти 100 кг





Беременная Ольга Рапунцель скоро станет матерью во второй раз. Девушка постоянно говорит о том, что наслаждается своим положением и радуется, что практически не поправилась. Но в эфирах реалити-шоу зрители заметили, что возлюбленная Дмитрия Дмитренко не просто набрала лишний вес, а уже стала весить почти 100 кг. Ольгу Рапунцель даже начали сравнивать с Александрой Черно и говорить о том, что если она не прекратит переедать, то составит конкуренцию супруге Иосифа Оганесяна.Сама Ольга Рапунцель уверяет, что все держит под контролем, и кажется, что она поправилась из-за неправильного ракурса при съемке. Также участница «Дом-2» считает, что все лишние кг быстро уйдут после родов. Преданные поклонники поддерживают супругу Дмитрия Дмитренко и считают, что 100 кг — это не так уж много для беременной девушки, особенно если учесть, что она высокого роста.