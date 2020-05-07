АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Беременная Ольга Рапунцель весит почти 100 кг

Беременная Ольга Рапунцель часто говорит о том, что она не набрала лишний вес. Но недавно стало известно, что участница «Дом-2» весит уже почти 100 кг.
Беременная Ольга Рапунцель весит почти 100 кг

Беременная Ольга Рапунцель скоро станет матерью во второй раз. Девушка постоянно говорит о том, что наслаждается своим положением и радуется, что практически не поправилась. Но в эфирах реалити-шоу зрители заметили, что возлюбленная Дмитрия Дмитренко не просто набрала лишний вес, а уже стала весить почти 100 кг. Ольгу Рапунцель даже начали сравнивать с Александрой Черно и говорить о том, что если она не прекратит переедать, то составит конкуренцию супруге Иосифа Оганесяна.

Сама Ольга Рапунцель уверяет, что все держит под контролем, и кажется, что она поправилась из-за неправильного ракурса при съемке. Также участница «Дом-2» считает, что все лишние кг быстро уйдут после родов. Преданные поклонники поддерживают супругу Дмитрия Дмитренко и считают, что 100 кг — это не так уж много для беременной девушки, особенно если учесть, что она высокого роста.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости