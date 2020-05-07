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Астрофизики рассказали о своих достижениях в поисках тёмной материи

Самый холодный материал во Вселенной помогает зарубежным учёным в поисках тёмной материи. Астрофизики Института фотонных наук (ICFO) рассказали о своём достижении - конденсатном комагнетометре Бозе-Эйнштейна.
Астрофизики рассказали о своих достижениях в поисках тёмной материи

Сотрудники ICFO в научной работе отметили, что конденсатный комагнетометр Бозе-Эйнштейна состоит из двух атомных внутренних состояний, содержащихся в общей пространственной волновой структуре. Эксперты уверены, что 80% Вселенной состоит из тёмной материи, отвечающей за создание гравитационного притяжения. До настоящего времени астрофизики не смогли найти тёмную материю по причине отсутствия взаимодействия её со светом и невозможностью выявить её при помощи телескопа. Итальянские учёные надеются, что благодаря уникальным свойствам бозе-эйнштейновских конденсатов получится обнаружить аксионы - гипотетические частицы, из которых состоит тёмная материя, сообщает Vevby.ru.

Ранее российские физики разработали теорию о существовании объектов размером со звезду, состоящих из бозонов, которые при взаимодействии посредством гравитации формируют конденсат Бозе-Эйнштейна за конечное время. Эти гипотетические объекты являются кандидатами на роль холодной тёмной материи. В своё время японские астрофизики провели исследование, выявляющее возможность существования альтернативных форм жизни. Эксперты резюмировали, что новые типы организмов не могут возникнуть рядом с Землей.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:23

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