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«Корона, уходи с нашего района»: Вера Брежнева и Константин Меладзе с юмором спели про коронавирус

Известная эстрадная поп-исполнительница Вера Брежнева на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, снятое дома в период самоизоляции. В кадре певица вместе с супругом, продюсером Константином Меладзе, с юмором спела про коронавирус.
«Корона, уходи с нашего района»: Вера Брежнева и Константин Меладзе с юмором спели про коронавирус

Отечественные знаменитости наравне с остальными россиянами вынуждены соблюдать рекомендованные карантинные меры, поэтому много времени проводят дома, но большинство из них сейчас чаще общаются с подписчиками в соцсетях. Вера Брежнева на своей странице делится с поклонниками секретами красоты и стройности, а недавно показала забавный ролик, в съёмках которого принимала участие вся семья – сама певица, её дочь Сара и Константин Меладзе.

В кадре звёздная пара поёт песню про коронавирус, где просит «корону» уйти с их района. В видео Вера Брежнева использовала специальный фильтр с масками, искажающими лица, растягивая и делая огромными улыбки. Большинство подписчиков в комментариях благодарят певицу за позитивный и поднимающий настроение ролик. Некоторые отметили, что даже «сквозь фильтр» лица Брежневой и Меладзе остаются узнаваемыми, хотя и до слёз забавными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:24

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