В России увеличилась стоимость всех кроссоверов Infiniti





Как сообщают в аналитическом агентстве «Цена Авто», люксовый японский бренд Infiniti за май повысил стоимость своих "паркетных" внедорожников на 35-90 тысяч рублей. Это значит, что фирменные кроссоверы подорожали на 0,9-2,2% касательно прежних цен, которые варьируются в зависимости от модели и комплектации. Известно, что наименьшую прибавку в 35-40 тысяч рублей получил Infinity QX6, а топовый QX50 теперь продается на 55-90 тысяч рублей дороже. Кроме того, на 55 тысяч рублей увеличился ценник QX80.После изменений в прайс-листе QX50 стоит от 3,1 до 4,4 млн рублей, QX60 (JX35) - от 3,5 до 4,1 млн рублей, а QX80 - от 5,4 до 5,8 млн рублей. Стоит отметить, что предыдущее увеличение стоимости вышеназванных моделей произошло в апреле, когда все версии кроссоверов подорожали на 60-115 тысяч рублей. Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с нестабильностью мирового рынка, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.