Настя Ивлеева вспомнила, как пять лет назад приехала покорять Москву

Настя Ивлеева перебралась из Санкт-Петербурга и пыталась устроиться на работу хостес в один из московских ресторанов. Во время самоизоляции блогер решила разобрать старые альбомы и осознала, что с момента ее переезда в столицу прошло уже пять лет. За этот период ей удалось многого достичь и стать успешной телеведущей. 29-летняя звезда призналась, что она не заметила, как пролетели эти годы.По словам Насти Ивлеевой, она приехала в Москву «упитанной петербурженкой» и сделала все для того, чтобы ее мечты сбылись. Однако сейчас телеведущая, которая получила два ТЭФИ, больше не ставит конкретных целей. Она просто много работает и иногда кажется, что уже «все схвачено». Изначально блогер мечтала, что станет ведущей «Орла и Решки», но все получилось даже лучше, чем она загадывала. Насте Ивлеевой удалось получить награды за собственные авторские проекты.На данный момент знаменитость осознает, что она уже не ощущает трепета и страха перед новыми задачами. Однако телеведущей хочется замахнуться на что-то «сильно большое, на десять голов выше остального». Чтобы потом вернуться к этому посту и сравнить, каких удалось добиться результатов. Настя Ивлеева призвала фолловеров загадать заветное желание и каждый день работать над его воплощением, посылая в космос сигналы.