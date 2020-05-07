Сыгравший сына Латифы и Мухаммеда в сериале «Клон» Тьяго Оливейра вырос и изменился до неузнаваемости





«Клон» вышел на экраны в 2001 году, но его популярность не угасла по сей день. Зрителям понравился сериал из-за интересных героев и талантливых актеров. Оливейра сыграл в картине роль Амина, являющегося сыном Мухаммеда и Латифы. Мальчик, старающийся походить на отца, полюбился многим поклонникам.Оливейра не поразила «звездная болезнь». Юный актер брался за все предложенные проекты. В 2004 году на экраны вышли сразу три сериала с его участием, но ни один не побил рейтинги «Клона». С возрастом знаменитость сильно изменился, поэтому фанаты перестали узнавать в нем милого Амина.Новой ступенью в карьере артиста стало приглашение поработать помощником режиссера в картине «Сердцеед». Проект реализован Бразилией совместно с США. После съемок Оливейра стал проводить много времени в Лос-Анджелесе, но хорошие роли ему не предлагают, передает starhit.