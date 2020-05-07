АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Сыгравший сына Латифы и Мухаммеда в сериале «Клон» Тьяго Оливейра вырос и изменился до неузнаваемости

Тьяго Оливейра, получивший известность после съемок в сериале «Клон», в процессе взросления возмужал и изменился до неузнаваемости. Серия фотографий актера, карьера которого немного «забуксовала», доступны на его странице в Instagram.
Сыгравший сына Латифы и Мухаммеда в сериале «Клон» Тьяго Оливейра вырос и изменился до неузнаваемости

«Клон» вышел на экраны в 2001 году, но его популярность не угасла по сей день. Зрителям понравился сериал из-за интересных героев и талантливых актеров. Оливейра сыграл в картине роль Амина, являющегося сыном Мухаммеда и Латифы. Мальчик, старающийся походить на отца, полюбился многим поклонникам.

Оливейра не поразила «звездная болезнь». Юный актер брался за все предложенные проекты. В 2004 году на экраны вышли сразу три сериала с его участием, но ни один не побил рейтинги «Клона». С возрастом знаменитость сильно изменился, поэтому фанаты перестали узнавать в нем милого Амина.

Новой ступенью в карьере артиста стало приглашение поработать помощником режиссера в картине «Сердцеед». Проект реализован Бразилией совместно с США. После съемок Оливейра стал проводить много времени в Лос-Анджелесе, но хорошие роли ему не предлагают, передает starhit.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости