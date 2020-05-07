Джиган поблагодарил Оксану Самойлову за помощь

Супружеские отношения звездной пары остаются в центре внимания СМИ и поклонников после рождения в феврале маленького Давида Устименко, получившего фамилию отца Дениса Устименко-Вайнштейна. Целый ряд поступков знаменитого уроженца Одессы, последовавших за этим радостным событием, привел к тому, что его супруга подала на развод. Информация о том, что Оксана Самойлова изменила свое решение, пока отсутствует. Однако известно, что супруги находятся в самоизоляции вместе с детьми в одном доме, иногда их видят во время совместных поездок в автомобиле. Сам же провинившийся глава семейства регулярно выкладывает в социальную сеть фотографии в окружении четверых детей. На последних снимках уже рядом с их мамой. Снимок артиста с женой и двумя дочерьми Леей и Ариелой был опубликован накануне с пометкой Positive Vibes. Он вызвал положительные эмоции у свыше 300-х тысяч подписчиков аккаунта.Кому адресованы слова «Спасибо за помощь», остается загадкой. Некоторые издания восприняли их как благодарность жене, известно, что Самойлова посещала Джигана во время его последнего лечения в реабилитационной клинике. Есть и мнение, что слова предназначены многочисленным поклонникам, которые буквально умоляли многодетную маму простить мужа. Особенно большое количество таких обращений появилось после «раскаяния», сопровождавшего снимки артиста с детьми.