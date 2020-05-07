"Разрывает на части от счастья": Сергей Лазарев рад выходу телевизионной версии шоу "N-Tour" из СК Олимпийский

Сергей Лазарев опубликовал несколько снимков, сделанных в момент его выступления на сцене. В комментарии известный певец написал, что его переполняют эмоции, и он очень рад, что преданные поклонники увидели телевизионную версию шоу "N-Tour", которое прошло в СК Олимпийский. В скором времени этот концерт будет выпущен на всех цифровых площадках, и все желающие смогут посмотреть его. Также Сергей Лазарев написал: "Ну, а когда закончится карантин, мы продолжим наши запланированные гастроли с этим шоу!".В конце своего поста знаменитость поблагодарил фанатов за положительные отзывы и отметил, что ждет с ними встречи. Подписчики написали, что шоу "N-Tour" получилось необычным и очень красивым. Также некоторые добавили, что Сергей Лазарев поразил их невероятным выступлением. Пост исполнителя уже набрал более 85 000 лайков.