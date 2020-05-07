Валерий Сюткин о Родине: «Для меня это любое место рядом с семьей»

«Я соблюдаю меры безопасности. Моя мама входит в группу риска, поэтому общение веду по видеосвязи. Продукты заказываю удаленно с доставкой. Если нужны лекарства, пользуюсь аналогичными услугами», - рассказал Сюткин.





Сюткин вынужден сидеть дома и «путешествовать» от кухни в гостиную и обратно. Коротать похожие будние ему помогают собака Джульетта и 86-летняя мама. Именно из-за нее певец не улетел в Латвию пережидать карантин.Недавно артист провел концерт в пустом зале. Запись велась с соблюдением норм безопасности. Музыканты держали дистанцию и отказались от традиционного пожатия рук. К 75-летию Победы певец записал для ветеранов несколько песен под гитару.Сюткин обожает Юрмалу, являющуюся Родиной его супруги Виолы. Пара купила там резной дом из дерева, выходя из которого, можно оказаться на тропе, идущей вдоль побережья и леса. Музыкант пошутил, что по супруге является латышом, а по родителям – русским, передают «РИА Новости».