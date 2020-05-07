Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford





В пресс-службе группы Sollers говорят, что арендовать машины в новом сервисе могут лишь постоянные партнеры по единственному предложению - на месяц с возможностью увеличения срока. Во втором полугодии 2020-го услуга также распространится на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и других владельцев малого бизнеса. Организованное в марте предприятие «Соллерс Транспортные Решения» в будущем расширит спектр подписок на фирменные авто, а пока в компании пытаются понять, будут ли модели УАЗ и Ford востребованы на рынке.Хотя конкретный список линеек фирма не обнародовала, эксперты предполагают, что речь идет о представленных в РФ внедорожниках «Хантер», «Патриот» и «Комби». К этому числу также следует отнести Transit и его вариации, который вскоре дополнится премиальной серией Aurus. Стоит отметить, что подобный сервер онлайн-аренды машин ранее был запущен корейским Hyundai: российским клиентам предлагается на выбор четыре модели бренда.