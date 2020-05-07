АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Компания Sollers запустила сервис платной подписки на УАЗ и Ford российской сборки. На текущий момент аренда автомобилей доступна только корпоративным клиентам.

В пресс-службе группы Sollers говорят, что арендовать машины в новом сервисе могут лишь постоянные партнеры по единственному предложению - на месяц с возможностью увеличения срока. Во втором полугодии 2020-го услуга также распространится на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и других владельцев малого бизнеса. Организованное в марте предприятие «Соллерс Транспортные Решения» в будущем расширит спектр подписок на фирменные авто, а пока в компании пытаются понять, будут ли модели УАЗ и Ford востребованы на рынке.

Хотя конкретный список линеек фирма не обнародовала, эксперты предполагают, что речь идет о представленных в РФ внедорожниках «Хантер», «Патриот» и «Комби». К этому числу также следует отнести Transit и его вариации, который вскоре дополнится премиальной серией Aurus. Стоит отметить, что подобный сервер онлайн-аренды машин ранее был запущен корейским Hyundai: российским клиентам предлагается на выбор четыре модели бренда.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости