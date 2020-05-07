ESET сообщила о новой волне мошенников, шантажирующих заражением COVID-19

«Пользователи часто получают сообщения с предложением получить материальную помощь на фоне пандемии коронавируса. Для этого им предлагается распространить информацию о некоем благотворительном фонде, собирающем средства. Некоторые мошенники просят установить на смартфон вредоносное ПО с рекламой. При помощи приложений такого типа преступники монетизируют действия, заваливая устройство спамом. Также отмечены случаи шантажа. Злоумышленники угрожают заразить пользователя коронавирусом в случае, если он не переведет определенную сумму на пожертвования», - цитирует экспертов ESET издание « ГлобалМСК ».





Как правило, мошенники используют личные данные владельцев смартфонов, отправляя им сообщения с указанием реального адреса проживания или электронной почты. В письме могут упоминаться имена друзей в социальных сетях, которым предлагают «перевести определенную сумму для лечения COVID-19».В ESET призвали не вестись на подобные сообщения. Также стоит установить приложения для антифишинга или антиспама, но только с официальных ресурсов.