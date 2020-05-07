Врач: Частое использование антисептиков может привести к дерматиту





В соцсетях на странице дерматолог рассказала, что слишком холодная или горячая вода, спиртосодержащие средства и избыточная щелочь в мыле способствуют тому, что у пациентов диагностируют аллергический или контактный дерматит. Шелушения, мелкие трещины, покраснения говорят о том, что после обработки защитный слой не успевает восстановиться. Это свидетельствует о контактном дерматите, из-за чего увеличивается риск того, что в организм попадет инфекция.Кроме этого, Настасия Вережникова акцентировала внимание на наличие в антисептических гелях консервантов и отдушки. Эти факторы могут стать дополнительным толчком к развитию дерматита.