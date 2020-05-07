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Екатерина Варнава рассказала о неудачно проведённой в США операции по уменьшению груди

Отечественная киноактриса и телеведущая, участница шоу Comedy Women Екатерина Варнава в одном из недавних интервью рассказала о неудачно проведённой в США операции. За помощью к пластическим хирургам артистка решила обратиться с целью уменьшить размер груди, но после оперативного вмешательства возникли проблемы со здоровьем.
Екатерина Варнава рассказала о неудачно проведённой в США операции по уменьшению груди

С юных лет Екатерина Варнава отличалась пышными формами и имела бюст большого размера, что с возрастом начало негативно отражаться на здоровье. В беседе с журналистом и блогером Ксенией Собчак ведущая рассказала, что из-за «солидной груди» начала ощущать дополнительную нагрузку на позвоночник, вследствие чего появилась сутулость. Много лет Варнава смирялась с неудобствами, но уже в «сознательном» возрасте серьёзно взялась за фигуру и питание, в итоге избавившись от 2-х десятков килограммов. Из-за похудения грудь утратила форму и обвисла, а потому артистка решилась на операцию по уменьшению молочных желез.

Екатерина Варнава выбрала в США профессионала в области пластической хирургии с довольно известным именем. Доктор провёл массу успешных операций, но в случае с российской знаменитостью «что-то пошло не так». Через некоторое время у Варнавы воспалились лимфоузлы и ей снова пришлось прибегнуть к помощи врачей. В этот раз ведущая обратилась к специалисту в России, и вторая операция прошла вполне удачно, пишет интернет-портал «Слово и Дело».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:06

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