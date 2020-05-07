Опубликован свежий рейтинг самых мощных недорогих смартфонов





Смартфон от компании OPPO является лидером рейтинга второй месяц подряд. Он, как и большая часть устройств, представленных в перечне, работает на основе процессора Snapdragon 865. Oppo Find X2 также сохранил позиции, оставшись на втором месте. Xiaomi Mi 10 Pro сместился на третью позицию, оставив позади IQOO Neo 3 и OPPO Ace 2.В первую десятку рейтинга не попали устройства Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3, которые ранее занимали восьмое и девятое места соответственно. В рейтинге немного поднялся Redmi K30 Pro, представленный в начале текущего года. Шестую позицию занял Realme X50 Pro, также работающий на основе Snapdragon 865.Эксперты AnTuTu отметили, что новое поколение смартфонов среднего ценового сегмента отличается более быстрой постоянной памятью стандарта UFS 3.1 или UFS 3.0. Компания Xiaomi начала внедрять функцию Turbo Write, также повысившую возможности устройств. Китайский бренд на протяжении нескольких месяцев остается лидером по общему количеству смартфонов, попавших в первую десятку.